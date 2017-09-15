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← «Флаэртиана» в Перми: Интервью с Павлом Печенкиным

Пермяки живут в многоэтажке на птичьих правах

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многоэтажка

Жители многоэтажки по адресу Красногвардейская, 27 в Перми демонстративно переселились в палатку. Уже три года они существуют в купленных квартирах на птичьих правах. Дом до сих пор официально не сдан. Сейчас им угрожают отключить свет, воду и не дать тепло. По закону все поступает сюда нелегально.

Самое страшное, говорят жители, что это не блеф - палатка действительно может пригодиться. 70 квартир из 126 заселены, но живут люди на птичьих правах. Дом официально не сдан, документов на собственность нет, дом должен был быть сдан в 4 квартале 2014 года.

Электричество и холодная вода поступают в квартиры полулегально. Остальных коммунальных благ нет, утверждают жильцы. Раньше в ход шли нагреватели и разного рода тепловые пушки. Но это дорого. Тариф двойной.

Строится дом почти десять лет. Люди боялись, что застройщик обанкротится, а их из квартир выгонят. Поэтому активных действий не предпринимали. Сегодня офис компании закрыт, несмотря на рабочее время.

По словам жителей, больше всего поразило отношение властей, обращались и в краевой Минстрой, и в городскую администрацию, но вместо того чтобы помочь людям, ответ был примерно следующий: вы живете здесь незаконно, выселяйтесь.

Видимо, эта информация от застройщика. Вот официальный комментарий департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Перми: "Как сообщили в департаменте градостроительства администрации Перми, заявлений на разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по адресу: ул. Красногвардейская, 27, в департаменте не зарегистрировано".

Специалисты предлагают два варианта действий. Признать дом пригодным к эксплуатации и получить право собственности на недостроенные квартиры. И в том и в другом случае нужно идти в суд. Скорее всего, рассмотрение дел растянется на несколько лет.

Станислав Шестаков, юрист в сфере ЖКХ: "Юридически квартиры эти не приняли, поскольку дом в эксплуатацию не сдан, а значит, и обязанности по оплате за коммунальные ресурсы у граждан не возникли, все долги, которые имеются, они так и останутся на застройщике".

То есть сейчас можно по счетам не платить. Правда, тогда, вероятно, отключат и воду, и свет. И тем более не дадут отопление.

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 15.09.2017 в 09:41 в рубрике - Вести Пермь

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← «Флаэртиана» в Перми: Интервью с Павлом Печенкиным

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