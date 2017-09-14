«Флаэртиана» в Перми: Интервью с Павлом Печенкиным

В эту пятницу в 17-й раз в Перми откроется международный конкурс «Флаэртиана». В этом году он стал самым массовым. Изначально на фестиваль было прислано около 800 работ со всего мира. В итоге до финала дошли лишь 150. Подробнее о конкурсной программе расскажет Павел Печенкин, президент Международного кинофестиваля "Флаэртиана".