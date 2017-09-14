«Флаэртиана» в Перми: Интервью с Павлом Печенкиным
В эту пятницу в 17-й раз в Перми откроется международный конкурс «Флаэртиана». В этом году он стал самым массовым. Изначально на фестиваль было прислано около 800 работ со всего мира. В итоге до финала дошли лишь 150. Подробнее о конкурсной программе расскажет Павел Печенкин, президент Международного кинофестиваля "Флаэртиана".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Перерасчет пенсии можно оформить в МФЦ
В Перми покажут «Матильду»
Платные парковки изменят режим работы
Уборка снега: Счетная палата выявила нарушения на 18 млн рублей
«Триумф обмана»: как пермяки остались без квартир и денег
В Кунгуре старт отопительного сезона под угрозой срыва
«Телефонным террористам» грозит до 5 лет тюрьмы
9 лет спустя: В Перми вспоминают крушение «Боинга»
Пермь. Вести Спорт
Сотни домов не готовы к началу отопительного сезона
Добавить комментарий: