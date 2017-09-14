Перерасчет пенсии можно оформить в МФЦ

Перерасчет пенсии можно оформить в любом центре «Мои документы». МФЦ совместно с Пенсионным фондом ввел новую услугу. На реальную прибавку к пенсии могут рассчитывать женщины, родившие двух и более детей до 1990 года и вышедшие на пенсии до 2015 года. Если в течение трудовой деятельности они получали низкую зарплату, то это будет учтено при перерасчете. В результате прибавка составит от 20 до 700 рублей, сообщили в МФЦ. Подать заявление на перерасчет можно в любом центре «Мои документы» и в электронном виде на едином портале госуслуг. Если по месту жительства такого центра нет, то перерасчет можно получить в отделении Пенсионного фонда. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий право перерасчета. Например, свидетельство о рождении всех детей.