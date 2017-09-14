В Перми покажут «Матильду»
Киноцентр «Премьер» покажет фильм «Матильда» Алексея Учителя, сообщает «Коммерсант». Ожидается, что лента появится в прокате 26 октября. «В письмах с дистрибьютором уже договорились. Находимся на этапе подписания договора», - рассказали журналистам в кинотеатре. В фильме идет речь о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Православные активисты называют фильм антироссийской и антирелигиозной провокацией. Ряд кинотеатров уже отказались от просмотра.
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