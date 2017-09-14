Платные парковки изменят режим работы

С 18 сентября в Перми сократится время работы платных парковок. Также увеличится время на оплату, сообщает портал «ПроПермь». Так, время работы платных стоянок уменьшат на полчаса в утреннее и вечернее время. Платная парковка будет работать с понедельника по пятницу за исключением праздничных дней с 9.00 до 19.00 часов. Сейчас это время с 8.30 до 19.30. Кроме того, увеличится время на оплату с 15 до 20 минут. Система платного паркинга заработала на центральный улицах Перми год назад. За это период услугами платных парковок воспользовались более 2 млн раз.