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Уборка снега: Счетная палата выявила нарушения на 18 млн рублей

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снег

Счетная палата выявила нарушения при утилизации снега на 18 млн рублей - пишет издание «Бизнес-класс». В поле зрения ведомства попал муниципальный контракт. Из документов подрядчика следует, что фирма складировала осадков в семь раз больше, чем принимал полигон. Значит, вне его осталась большая часть снега. Однако пермская мэрия заплатила деньги за работы. Ущерб бюджету составил 18 млн рублей. КСП предложила администрации города вернуть деньги в бюджет и провести служебное расследование в отношении должностных лиц.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.09.2017 в 15:19 в рубрике - Вести Пермь

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← «Триумф обмана»: как пермяки остались без квартир и денег

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