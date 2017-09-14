Уборка снега: Счетная палата выявила нарушения на 18 млн рублей
Счетная палата выявила нарушения при утилизации снега на 18 млн рублей - пишет издание «Бизнес-класс». В поле зрения ведомства попал муниципальный контракт. Из документов подрядчика следует, что фирма складировала осадков в семь раз больше, чем принимал полигон. Значит, вне его осталась большая часть снега. Однако пермская мэрия заплатила деньги за работы. Ущерб бюджету составил 18 млн рублей. КСП предложила администрации города вернуть деньги в бюджет и провести служебное расследование в отношении должностных лиц.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Триумф обмана»: как пермяки остались без квартир и денег
В Кунгуре старт отопительного сезона под угрозой срыва
«Телефонным террористам» грозит до 5 лет тюрьмы
9 лет спустя: В Перми вспоминают крушение «Боинга»
Пермь. Вести Спорт
Сотни домов не готовы к началу отопительного сезона
Под фамилией Трамп скрывался пермский должник
Пермь украсят геометрические абстракции
Обними Пегаса: счастье глазами детей
В call-центре «дежурил» председатель Пермской думы
Добавить комментарий: