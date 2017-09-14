«Телефонным террористам» грозит до 5 лет тюрьмы

По факту звонков о заложенных взрывных устройствах возбуждено уголовное дело, заявляет Министерство территориальной безопасности. Проверка всех объектов была закончена накануне в 22 часа 20 минут. Опасные предметы не обнаружены. 12 сентября в 11 школ Перми поступили звонки о заложенных взрывных устройствах. Были вызваны спецслужбы, организована эвакуация детей. Занятия отменили. В среду учеба возобновилась после повторной проверки всех зданий. Людей также эвакуировали из торговых центров, вузов, железнодорожного и автовокзала. Пермяки при этом сохраняли спокойствие. Массовая эвакуация, которая прошла также во Владивостоке, Омске, Южно-Сахалинске и многих других городах, продолжается и сегодня. Анонимные звонки поступают в аэропорты и торговые центры, административные здания Иркутска, Читы, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского. Уголовные дела возбуждены во всех регионах по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей». Максимальная санкция по статье – до 5 лет лишения свободы.