В Кунгуре старт отопительного сезона под угрозой срыва

В Кунгуре старт сезона под угрозой срыва. Как передают местные СМИ, 11 сентября в квартирах местных жителей пропала горячая вода. Оказалось, что виноват подрядчик, имеющий задолженности. В итоге чиновники в срочном порядке ищут нового оператора на котельные, сообщает издание «Искра». При этом на сегодняшний день Кунгур – самый крупный в Прикамье должник перед ресурсоснабжающими организациями. Общая задолженность предприятий ЖКХ почти 325 млн рублей.