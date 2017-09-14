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В Кунгуре старт отопительного сезона под угрозой срыва

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котельная

В Кунгуре старт сезона под угрозой срыва. Как передают местные СМИ, 11 сентября в квартирах местных жителей пропала горячая вода. Оказалось, что виноват подрядчик, имеющий задолженности. В итоге чиновники в срочном порядке ищут нового оператора на котельные, сообщает издание «Искра». При этом на сегодняшний день Кунгур – самый крупный в Прикамье должник перед ресурсоснабжающими организациями. Общая задолженность предприятий ЖКХ почти 325 млн рублей.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 14.09.2017 в 14:32 в рубрике - Вести Пермь

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