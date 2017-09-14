9 лет спустя: В Перми вспоминают крушение «Боинга»

В Перми проходят акции памяти по погибшим при крушении Боинга в 2008 году.



9 лет назад на этом месте оборвались жизни сразу 88 человек. В пермском небе потерпел рушение Боинг-737. С тех пор мемориал превратился в настоящий сквер. Деревья подросли, а друзья и родственники, как и раньше, несут сюда цветы и детские игрушки.

Пассажирский "Боинг-737" упал в Перми 14 сентября 2008 года при заходе на посадку. На борту самолета находилось 82 пассажира, в том числе семь детей, а также шесть членов экипажа. Все 88 человек погибли. На скорости около 470 километров в час лайнер врезался в землю в 5 часов 9 минут утра на границе Индустриального и Свердловского районов, в двухстах метрах от ближайшего жилого дома.

Официальная причина авиакатастрофы - ошибка пилота.