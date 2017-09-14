Пермь. Вести Спорт
Выпуск 13 сентября 2017. Главные темы:
- В Чайковском завершился этап Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина.
- Пермская команда "Звезда-2005" на своем поле в матче чемпионата страны высшего дивизиона обыграла клуб "Рязань-ВДВ" со счётом 3:1.
- Пермский гандбольный клуб "Пермские медведи" открывают новый сезон.
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