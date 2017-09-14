В Перми нашли тело пропавшего школьника

В Следственном комитете подтвердили, что обнаружили тело подростка, которого правоохранительные органы и почти сотня волонтеров искали больше недели. Листовки о пропавшем мальчике были расклеены по всему городу. До последнего теплилась надежда, что школьник жив. Что случилось?

Сентябрьская погода, серый заграффиченный бетон и понимание того, что где-то здесь в районе моста в реке Чусовая волонтеры с полицией обнаружили Алексея Анциферова - пропавшего ещё в начале месяца школьника, страдающего диабетом.



Старшеклассник ушел в школу из дома в Орджоникидзевском районе Перми утром 4 сентября, но до учебного учреждения так и не добрался. Подростка искали более ста человек. Волонтеры расклеивали листовки, опрашивали жителей. Кинологи со служебными собаками прочесывали местность. Надежда появилась, когда удалось запеленговать сотовую вышку в деревне Глушата, на которую пришел сигнал с телефона юноши. Радиус поисков сузился до 10 километров.

Но обнаружить школьника не удалось даже спустя неделю. Тогда было принято решение повторно проверить территорию возле Банной горы и береговой линии.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Поисковая операция по установлению местонахождения 17-летнего подростка, который пропал в Орджоникидзевском районе 4 сентября, завершилась трагической находкой, в районе Чусовского моста в реке Чусовая было обнаружено тело подростка".

"Я ухожу от всех", - последнее сообщение, которое Алексей оставил своей девушке в соцсетях. Родители рассказали, что несколько недель назад сын случайно увидел переписку одноклассницы с другим мальчиком и очень переживал из-за этого. Однако эту информацию в Следственном комитете не подтвердили.

В правоохранительных органах сообщили, что тело мальчика было обнаружено в воде, поэтому следствие отрабатывает все версии произошедшего. Для установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская эксперта.