Пермские школы возобновили занятия

В школах Перми возобновили занятия. Накануне с середины дня уроки были отменены повсеместно из-за анонимных сообщений о якобы заложенных внутри взрывных устройствах. Также телефонные звонки поступали о минировании крупных торговых центров, мэрии, вокзалов, вузов. Всего было оцеплено и обследовано кинологами с собаками 78 различных учреждений. Эвакуировали порядка 10 тысяч человек. В итоге бомбу нигде не нашли. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. В учебных заведениях провели повторный осмотр.

Николай Абашев, директор муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба системы образования» г.Перми: "Утром 13 сентября организован повторный осмотр образовательных учреждений на наличие подозрительных предметов. После проведенного осмотра образовательные учреждения работают в плановом режиме".