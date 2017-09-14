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В Лысьве на скамье подсудимых - действующий мэр

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глава Лысьвы

В суде Лысьвы началось рассмотрение уголовного дела против главы этого города. По версии следствия, Виталий Шувалов подписал акты приемки трех новых домов, заведомо зная, в каком они состоянии. Согласно заключению экспертов, здания имели настолько серьезные дефекты, что могли обрушиться. И в таких квартирах люди живут до сих пор. Сколько грозит мэру?

В Лысьве продолжаются судебные разбирательства, связанные со скандальной историей о вводе трех многоквартирных домов, предназначенных для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. На скамье подсудимых действующий мэр Лысьвы - Виталий Шувалов

На время судебных слушаний глава города взял внеочередной отпуск. На заседание Шувалов приехал в классическом костюме и в сопровождении адвоката.

- Признаете ли вы себя виновным в совершении данного преступления?

Виталий Шувалов, глава Лысьвы:

- Не признаю, в полном объеме.

дом Лысьва

Виталия Шувалова подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник подписал акты приемки трех новых домов, заведомо зная, в каком состоянии сдается жилье.

Недостатки так и не были устранены - выбоины в картонных стенах, протекающая крыша, повсюду строительный мусор. По сей день 104 семьи живут в новостройках, которые комиссия признала небезопасными. Причем дефекты, выявленные экспертизой, носят критический характер - проще говоря, дома легче снести, чем ремонтировать.

В марте под стражу был взят главный фигурант этого дела. Андрей Кучеровских выступал в качестве главного подрядчика. Это под его руководством за 83 млн бюджетных рублей были построены некачественные дома. Тогда суд принял решение взять Кучеровских под стражу на время следствия. Позже бывший директор фирмы «РосСтрой» обжаловал приговор в краевом суде, и сейчас дожидается предъявления обвинения, находясь под домашним арестом. В рамках расследования двух уголовных дел планируется допросить более 100 свидетелей, в первую очередь тех, кто переехал из старого ветхого в новое аварийное жилье.

На следующей неделе суд перейдет к допросу свидетелей и прениям, после чего показания даст сам Шувалов. Инкриминируемая ему статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 

 

Метки: в Пермском крае, Преступления, Власть

Опубликовано: 14.09.2017 в 09:21 в рубрике - Вести Пермь

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