Стену пермского Заксобрания украсит граффити
Московские граффитисты раскрашивают стену пермского Заксобрания. Петр Герасименко и Илья Блинов создают абстрактное геометрическое граффити в красно-черных цветах. Впервые граффити появилось на стене в 2010 году, когда художники из Москвы и Санкт-Петербурга покрыли ее хохломскими узорами, элементами пермского звериного стиля и изображениями европейских и местных достопримечательностей. Постепенно верхний слой старой уличной живописи отваливался, стрит-арт утрачивал первоначальный вид, летом этого года коммунальные службы убрали граффити совсем.
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