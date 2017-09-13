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ТТ открыл сезон феерично и оригинально

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ТТ

В Театре-Театре открыли творческий сезон. В этом году он станет 91-м. Ночь открытых дверей посетило примерно 1500 человек. 

Бутылку разбивают об голову. Этот трюк зрители могут видеть в спектакле "Калигула" Театра-Театр, со стороны кажется, что бутылка настоящая - из стекла, но на самом же деле она отлита из сахара, поэтому легко разбивается и абсолютно безопасна. Только в ночь открытых дверей с гостями поделились театральными хитростями.

Гостей "Ночи открытых дверей" ждали неожиданные и переполненные приятными сюрпризами события, встречи с любимыми артистами. Сергей Детков и Семен Бурнышев предстали перед зрителями в роли комментаторов футбольного матча «Амкар» - ЦСКА.

НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТТ

По соседству в пространстве декораций к спектаклю "Чужой ребенок" впервые директор театра Анатолий Пичкалев давал мастер-класс по выращиванию тюльпанов. Как оказалось, Анатолий Евгеньевич любитель этих цветов, и его дачный участок буквально ими усыпан.

репетиция

Кроме творческих встреч с артистами, режиссерами и работниками театральных цехов, полуночники посетили открытую репетицию первой премьеры сезона - постановку "Пьяные" Марата Гацалова.

костюмерная

Самой популярной площадкой оказалась костюмерная, желающих сделать оригинальное фото в костюмах из репертуара Театра-Театра оказалось много.

Бобылев

Одним из главных событий этого вечера стало  открытие мемориальной композиции Ивану Бобылеву, который руководил пермской драмой 36 лет. Но это не просто мемориальная доска, поясняют в театре, это интерактивная композиция, на экране которой будет появляться лицо Ивана Тимофеевича и фрагменты спектаклей.

Вот так ярко, феерично и как всегда оригинально Пермский академический Театр-Театр вместе со зрителями открыл новый 91-й сезон.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.09.2017 в 17:30 в рубрике - Вести Пермь

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