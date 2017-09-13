В оперном театре поселятся гигантский осьминог и блохи

В начале ноября в Пермском театре оперы и балета на сцене поселится гигантский осьминог и блохи. Вся эта живность будет населять новую постановку московских режиссёров Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова, которая будет называться «Сад Осьминогов». Постановка рассчитана на 300 зрителей старше шести лет. Показывать её будут на сцене. Для этого оркестровую яму закроют, и спектакль «выдвинут» ближе к зрителям, а оркестр станет участником действа и будет находиться на сцене в огромной траве. Осьминог будет три метра в высоту и семь в ширину. Музыкальную канву «Сада осьминога» составят 17 произведений разных композиторов: Мусоргского, Шуберта, Малера, Моцарта, Чайковского, Баха и других. Как только представится возможность, наша съёмочная группа обязательно заглянет на репетицию столичных режиссёров и расскажет о других подробностях.