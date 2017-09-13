Интервью с Евгением Тверетиновым
40 лет своей творческой деятельности отмечает в этом году главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. В 1977 году юный лейтенант Евгений Тверетинов, выпускник Московской Государственной консерватории им. Чайковского, встал за дирижёрский пульт военного оркестра Пермского военного авиационно-технического училища. Сегодня полковник Евгений Александрович Тверетинов является художественным руководителем и главным дирижёром оркестра, который все пермяки знают как «Пермский губернский оркестр».
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