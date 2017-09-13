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Дело об опасных домах: Глава Лысьвы вину не признает
В Лысьве начался суд над главой Лысьвенского городского округа. Виталия Шувалова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию жилых домов, зная о том, что здания построены с многочисленными дефектами. Сделал он это ради сохранения собственного престижа, полагают следователи.
104 квартиры в трех новых домах – такой заказ подрядчику ООО «Росстрой» сделала администрация Лысьвы в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Было выделено 83 миллиона рублей.
По выбоинам в стенах кажется, что кирпичный дом внутри построен из обычного картона. Жильцы говорят, доходит до абсурда, ведь если в одной квартире слушают музыку, танцует обычно весь подъезд.
Историей плохо построенных домов заинтересовался Следственный комитет. После проведенной строительной экспертизы специалисты дали заключение – в домах жить небезопасно. Причем дефекты носят критический характер. Проще говоря, эти домам легче снести, чем ремонтировать.
Мэр своей вины не признал. А люди продолжают жить в небезопасных квартирах.
Подробности у Марии Костаревой.
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