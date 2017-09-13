Дело об опасных домах: Глава Лысьвы вину не признает

В Лысьве начался суд над главой Лысьвенского городского округа. Виталия Шувалова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию жилых домов, зная о том, что здания построены с многочисленными дефектами. Сделал он это ради сохранения собственного престижа, полагают следователи.

104 квартиры в трех новых домах – такой заказ подрядчику ООО «Росстрой» сделала администрация Лысьвы в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Было выделено 83 миллиона рублей.

По выбоинам в стенах кажется, что кирпичный дом внутри построен из обычного картона. Жильцы говорят, доходит до абсурда, ведь если в одной квартире слушают музыку, танцует обычно весь подъезд.

Историей плохо построенных домов заинтересовался Следственный комитет. После проведенной строительной экспертизы специалисты дали заключение – в домах жить небезопасно. Причем дефекты носят критический характер. Проще говоря, эти домам легче снести, чем ремонтировать.

Мэр своей вины не признал. А люди продолжают жить в небезопасных квартирах.

Подробности у Марии Костаревой.