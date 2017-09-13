Кросс нации: успей зарегистрироваться!

Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросс наций», который в Пермском крае пройдёт уже в 11-й раз. Старт в субботу, 16 сентября. В этом году одновременный старт будет дан в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах. Ожидается участие 14 000 человек. Как стать участником этого события?

Предлагаемые дистанции - 1000, 2000 и 4000 метров, так что любой активный гражданин, будь ему 7 или 70 лет сможет выбрать дистанцию по силам. Участие бесплатное, но нужна регистрация. От несовершеннолетних просят справку от врача, остальных - письменное подтверждение ответственности за собственное здоровье.

Процесс регистрации в «Кроссе наций» максимально прост. Любой совершеннолетний гражданин может прийти во дворец спорта «Орленок» с паспортом, заполнить анкету и получить соответствующий номер.

Заявиться на кросс можно и на сайте краевого Минспорта sport.permkrai.ru или очно в течение этой недели во Дворце Спорта «Орлёнок» с 14.00 до 19.00 часов.

В Перми начало забегов 16 сентября в 12.00 часов по знакомому маршруту - от Дворца Культуры Солдатова по Тихому Компроссу, на участке от Белинского до Чкалова.