Наша крыша - небо голубое. Куда податься бывшим полицейским?

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В Перми получила продолжение история с выселением из квартиры полицейского, который отдал службе более 20 лет. Ветеран чеченских боевых действий Алексей Булатов на пенсию вышел по состоянию здоровья. А на руках у приставов решение суда.

С 7.00 утра двое бывших полицейских со своими семьями держат оборону квартир. Судебное решение о выселении из служебного жилья вступило в силу, приставы приводят его в исполнение.

Открыть дверь добровольно отказался. Приставам пришлось высверлить замок и установить новый. Когда в квартире появились люди в форме, дети бывшего полицейского не на шутку испугались. Чтобы как-то отвлечь, жена Сергея отвела их в другую комнату и включила мультики. Старшей дочери Булатовых - Даше всего 10 лет, у девочки сломана нога, и она не может понять, почему должна срочно упаковывать свои игрушки.

дети

Даша Булатова: "Нас выселяют из квартиры. Почему – не знаю".

Для Алексея служебная квартира до конца так и не стала своей. 20 лет службы участковым, выход на пенсию - и уведомление о выселении.

Булатов

 Алексей Булатов: "Более 20 лет стою в очереди на жилье по договору социального найма, и с 2012 года на единовременную выплату на приобретение собственного жилья. А сейчас - на улицу".

Товарищ Алексея по бывшей работе и нынешней ситуации Сергей Веснин службе отдал 22 года. Ветеран Чеченских боевых действий на пенсию вышел по состоянию здоровья. Очередь на получение квартиры по договору соцнайма также еще не подошла, а квартиру служебную по закону придется освободить сегодня.

Сергей Веснин: "Люди остаются просто без всего, сейчас же все социальные льготы, все социальное на прописке, а прописки нет, все мы уже не люди, значит, мы ненужные люди, государству мы не нужны!".

Обращение в суды и апелляции в течение двух лет результата не дали. Решение: «Выселить с несовершеннолетними детьми без предоставления иного жилого помещения».

После последнего решения суда, по мнению юристов, доказать что-то в правовом поле будет крайне сложно. Единственное, на что можно рассчитывать - это на добрую волю собственника жилья - МВД.

Сегодня квартиры будут опечатаны, и с этого времени у семей будет 2 месяца, чтобы вновь обжаловать решение в суде. В противном случае им придется собрать оставшиеся вещи и покинуть служебные квартиры навсегда.

И вот как прокомментировали ситуацию в ГУ МВД региона - с бывшими сотрудниками был заключен договор, который гласит, что аренда жилья прекращается сразу с прекращением службы.

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 13.09.2017 в 14:12 в рубрике - Вести Пермь

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