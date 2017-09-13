В Перми проходят Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту

В Перми стартовали 25 Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди спецподразделений МЧС. Упорную борьбу на протяжении трех дней будут вести спортсмены 17 сильнейших команд России - мужчины, выбравшие своей профессией благородное дело борьбы с огнем.

25-е всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту стартовали на стадионе «Динамо». Здесь же пройдут основные дисциплины: штурм крепости, эстафета, боевое развёртывание и полоса препятствия. Начался спортивный праздник с приветствия участников и знакомства с талисманом. Им оказался пермский медведь. Далее перед зрителями и гостями выступила шоу-группа «Россияне». А затем сюрприз от организаторов - всех пригласили отведать мороженого. Заготовили сразу три холодильника. И, самое удивительное, что холодным днем оно пользовалось спросом. Для более теплолюбивых открылась полевая кухня, которая предлагала отведать солдатской каши.

Юрий Кашин, тренер сборной Пермского края по ППС: "Когда характеризуют пожарно-прикладной спорт, говорят: люди одинаково быстро бегут, как по горизонтали, так и по вертикали. Спорт технический, бежать по-другому нельзя, все по определённым правилам. Работа рук, работа ног. Если ты ошибаешься, то результат высокий уже не показываешь".

Подготовка сборной Прикамья была ориентирована на командные дисциплины. И хотя состав звёздами пока не изобилует, за призы посоревнуется с признанными лидерами - командами Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. В их составе рекордсмены и участники будущего чемпионата мира, который стартует в Турции через месяц.

Уже за пределами стадиона, и это часть культурной программы - выставка пожарной техники. Вот, например, автолестница «Иван Циклон». Машина рабочая используется для пожаротушения и эвакуации людей с верхних этажей зданий.

Фёдор Устюжанинов, водитель, рассказывает: "Мощный насос стоит 120 литров в секунду выдаёт, автолестница 24 метра, мощный двигатель".

И технику, и состязания можно увидеть своими глазами до 14 сентября включительно.