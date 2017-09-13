Дату запуска театрального фонтана перенесли
В Перми перенесли дату запуска театрального фонтана, который был закрыт на ремонт 4 сентября. Планировалось, что работы закончат в течение недели, но сроки перенесли. Фонтан, возможно, возобновит работу после 18 сентября. Информацию об этом публикует группа театрального фонтана «ВКонтакте».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Потепление начнется в четверг
Пермь. Вести-Спорт
Атакам телефонных террористов подверглись более 10 городов России
Аноним отменил занятия в семи школах
Максим Решетников: «Кредит доверия предстоит отрабатывать»
«Безопасности граждан ничего не угрожает»
Что лечит берёзовая чага?
Чтобы зимой дома был Ташкент
Обманутые дольщики намерены начать голодовку
В Перми открыли новую остановку
Добавить комментарий: