Потепление начнется в четверг
В Пермском крае постепенное потепление начнется в четверг. Воздух прогреется до 18 градусов, возможен дождь. К выходным столбик термометра преодолеет 20-градусную отметку. Самым теплым днем станет суббота – до 21 градуса. В воскресенье похолодает до +17С.
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