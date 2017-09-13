Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 12 сентября 2017 г. Главные темы:
Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросс наций», который в Пермском крае пройдёт уже в 11-й раз.
В Перми стартовали 25 Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди спецподразделений МЧС.
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