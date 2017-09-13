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← Аноним отменил занятия в семи школах

Атакам телефонных террористов подверглись более 10 городов России

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эвакуация

За два дня в России атакам телефонных террористов подверглись более 10 городов, сообщает издание «Аргументы и факты». Волна дошла даже до Владивостока. Здесь массовая эвакуация прошла в школах, вузах, торговых центрах и на вокзалах. В Магадане людей выводили с киносеансов. Сообщения о массовом минировании зданий поступили в единую диспетчерскую службу с разницей в несколько минут. В Ставрополе поступило 24 сообщения, в Омске из зданий вывели 7500 человек. Также накануне было эвакуированы 7 ТРК в Челябинске, 1 в Копейске, несколько торговых центров в Уфе и Стерлитамаке. В Омске весь день продолжают поступать сообщения о минировании разных объектов на территории города. Здесь также была проведена экстренная эвакуация. В Ставрополе с 09:30 до 17:00 понедельника в дежурную часть от неустановленного лица поступило более 40 сообщений о бомбах в зданиях города. Все они оказались ложными. Сейчас полиция в городах ведет розыск звонивших. Возбуждено уголовно дело. Лжетеррористам может грозить до 5 лет лишения свободы.

Во всех городах, где проводилась эвакуация, возникли масштабные заторы. Ситуацию днем на дорогах Перми портал «ЯндексПробки» оценивал в пять баллов. Пробки образовались в районе центрального рынка, на улицах Попова, Революции, Луначарского и шоссе Космонавтов. 

Метки: в России, Происшествия

Опубликовано: 13.09.2017 в 12:04 в рубрике - Вести Пермь

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