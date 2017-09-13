Аноним отменил занятия в семи школах
Занятия отменили и во всех пермских школах. Вот первые официальные комментарии по поводу происходящего, которые поступили от Министерства территориальной безопасности с самого утра.
Официальное сообщение Министерства территориальной безопасности Пермского края:
«12 сентября 2017 года с 11.10 до 11.26 в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 706 человек».
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