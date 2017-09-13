Максим Решетников: «Кредит доверия предстоит отрабатывать»
Первое большое интервью Максима Решетникова после уверенной победы на выборах губернатора Пермского края. Откровенно об эмоциях, планах и о том, как семья руководителя региона относится к происходящему.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Безопасности граждан ничего не угрожает»
Что лечит берёзовая чага?
Чтобы зимой дома был Ташкент
Обманутые дольщики намерены начать голодовку
В Перми открыли новую остановку
Была ли бомба?
UniverCityFEST прошел в пермском педагогическом университете
Кросс нации: Бег объединяет всех
Анатолий Карпов сыграл в шахматы с пермскими детьми
В Перми проходит массовая эвакуация людей
Добавить комментарий: