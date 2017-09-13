Взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает, - сообщает Министерство территориальной безопасности региона. Накануне в Перми прошла массовая эвакуация людей. По предварительной информации, эвакуировали из четырех десятков зданий. Это школа №2, 9, 32, 82, 111, 127, 135 и ряд других, также железнодорожный и автовокзал, администрация Перми, классический университет, институт культуры и несколько торговых центров, среди которых «Кит», «Лайнер», «Земляника», «Семь пятниц», «Гостиный двор». По сообщению Министерства территориальной безопасности, причиной стали анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "В полицию поступило сообщение о нахождении бесхозных предметов в ряде объектов города. В настоящее время во всех объектах работают сотрудники полиции и других экстренных служб, а также устанавливается личность звонившего".