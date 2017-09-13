Что лечит берёзовая чага?

В Прикамье начался сезон сбора чаги. Многие считают, что этот гриб, который растет на березах, очень полезный и помогает от разных недугов. Один из жителей Перми научился извлекать из него особый состав и делать специальный отвар. Где в народной медицине правда, а где вымысел?

На стройных красивых березках чагу не найти. Для дерева гриб - болезнь, а человеку приносит пользу. Чагу в Кудымкаре не собирают специально, только в придачу к ягодам или грибам. Когда набирается приличное количество - начинают принимать.

Людмила Петрова: "Чагу готовят двумя способами, настаивают на спирту, недели две, а потом пьешь по чайной ложке, второй способ - чайный гриб - пьют как обычный чай".

Середина осени самая подходящая пора для сбора чаги. Дмитрий делает это чуть ли не в промышленных масштабах. Делить гриб на фракции по степени полезности - его ноу-хау.

Говорят, самая полезная часть чаги - верхняя черная, но чтобы получить хотя бы сто граммов, нужно переработать мешок грибов.

Сам Дмитрий утверждает, гриб помог забыть о болях в животе. Укрепил иммунитет. При этом приготовить чагу совсем не сложно.

Дмитрий Жалнин: "Пить до еды желательно по стакану три раза в день. Это курс в течение месяца. В социальных сетях я находил информацию, людей, которые прямо пишут, что вплоть до от четвертой стадии рака излечивались люди".

Ученые относятся к чудодейственным свойствам чаги со здоровым скепсисом. В грибах действительно содержатся полезные элементы - пигменты, кислоты, полисахариды. Лучше всего они справляются с воспалениями в желудочно-кишечном тракте, облегчая боль.

Станислав Тяжельников, сотрудник ПГНИУ, кандидат фармацевтических наук: "Достоверных данных о том, что он может излечить рак нет, но данные от простых людей, что он им действительно помогал, есть. Клиническими испытаниями это не доказано и не проверено".

Самым ценным свойством чаги специалисты называют его безвредность. Даже если ничего и не вылечит, то, по крайней мере, не навредит. Цена на рынке от 400 рублей за килограмм.