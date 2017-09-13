Чтобы зимой дома был Ташкент

Покататься на упряжке с хаски в вотчину к Эдуарду туристы приезжают со всего мира. В этом году заводчик построил новый дом. 200 квадратов отапливает всего один котел. Да так, что теплолюбивые иностранцы чувствуют себя в гостях как дома.

Эдуард Шипилов: "Выставляется таймер на нем. По таймеру он поднимает температуру, сколько надо держит. Автоматика работает очень хорошо. Зимой здесь Ташкент. Тем более при проходимости 300 человек в день, двери туда-сюда открываются, здесь шикарно".

Такие котлы производит российский завод «Zota». По своим характеристикам и надежности они не уступают импортным аналогам, а стоят гораздо меньше. В Перми официальный представитель завода – компания «Технологии климата». Их специалисты гарантируют – продукция полностью приспособлена к суровым уральским зимам.

Флагман – котел «Zota Magna». Без вмешательства хозяина он может четыре дня поддерживать в доме комфортную температуру, греть воду и при этом самоочищаться. К слову, компания не только продает тепло, но и устанавливает. Инженеры «Технологии климата» полностью производят монтаж оборудования.

А еще у компании есть свой большой склад, на котором хранится практически вся линейка представленной техники, а это значит, что клиентам не нужно тратить время на ожидание. Выбранный понравившийся котел появится у них в доме уже на следующий день.

В сентябре купить котел еще и выгодно – 10% от стоимости клиент сможет потратить на монтаж или дополнительные опции.