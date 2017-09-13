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← В Перми открыли новую остановку

Обманутые дольщики намерены начать голодовку

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Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению еще одного дела, касающегося обманутых дольщиков и пайщиков, которые вложились в строительство домов «Триумф» и «Живаго». По примерным подсчетам, без квартир и без денег остались две тысячи человек. Есть ли еще у них шанс на то, что все решится благополучно?

Представитель группы компаний «Классик» общаться не захотела, хотя вопросов много. В суде рассматривают иск банка к одной из компаний «Классика». И в процессе у судьи возникло несколько вопросов и по теме незаконченного строительства. В связи с чем заморожено строительство, представитель "Классика" объяснить не смогла.

«Триумф второй квартал», «Пермские высоты», «Дом на Норильской», - перечисляет Юлия. Она вложила деньги в квартиру от «Классика» и сейчас чувствует, что вряд ли удастся их вернуть - по их адресу котлован и сваи, больше ничего.

Пайщикам не позавидуешь, говорят специалисты, законом они, по сути, не защищены, в отличие от участников долевого строительства.

Станислав Шестаков, юрист: "Члены ЖСК, пайщики ЖСК - оказаться в реестре пострадавших граждан у них на данный момент возможности нет".

Хотя и дольщики, вложившие деньги в дома от «Классика», особых надежд пока не питают, говорит Юлия Байсарова. По закону она имеет право получить страховку при наступлении страхового случая, однако пока, по словам дольщицы, уверенности в этом нет.

Юлия Байсарова, дольщик: "Я считаю, что страховых выплат не будет, либо они будут в мизерном количестве".

пайщики дольщики Триумфа

При этом пайщики и дольщики всех объектов говорят о том, что какой-то поддержки они не получают - пишут письма, обращения, а оперативнее оказались правоохранители Волгоградской области. Там арестовали гендиректора «Классика» Василия Боровцова. В городе Волжский их объект также попал в разряд недостроя.

Вот ещё наследие «Классика», которого по городу много, компаунд «Живаго», точнее то, что было в начале строительства, которое так и не завершилось. 16-этажное здание - и таких здесь должно было быть четыре.

С кого и что требовать сейчас просто непонятно. Деньги пропали, дома не достроены, а все, кто указан на информационных плакатах - завязаны на «Классик».

Юлия Байсарова, дольщик: "И «Стрит-В», и ООО «КапЖилСтрой» и Компаунд «Живаго», это всё аффилированные «Классику» компании!".

В итоге более двух тысяч человек остаются без жилья. Выходы на пикеты, общение с представителями власти ни к чему не приводят. Так что Юлия Гельбич и ещё несколько человек намерены начать голодовку с трансляцией онлайн, попытавшись таким образом привлечь внимание к проблеме.

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 13.09.2017 в 10:05 в рубрике - Вести Пермь

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