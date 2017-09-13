В Перми открыли новую остановку общественного транспорта. Она появилась на улице Коломенская по дороге из микрорайона Владимирский в центральную часть города. Вот-вот построят еще одну – в сторону Ижевской. Где теперь будут останавливаться автобусы?

Дорогу, связывающую посёлок Владимирский с центральной частью города, здесь сделали четыре года назад. Сначала новым проездом активно пользовались автомобилисты, позже подключился общественный транспорт.

От пункта А "2-я Холмогорская" до пункта Б "Владимирский микрорайон" минимум 10 минут езды. Между двумя остановочными пунктами плотная застройка. Вопрос - где дожидаться нужного маршрута? - назрел сам собой.

Если бы не новая остановка, то до следующей пришлось ехать ещё около километра, а здесь под крышей, и в дождь и когда ветер, можно спрятаться и дождаться своего транспорта. Осталось только выбрать новое название.

Чтобы задуманное воплотилось в жизнь, жители собрали подписи и обратились в городскую администрацию к своему депутат Юрию Уткину. Со своей стороны Председатель городской думы организовал работы по проектированию и строительству остановки.

Но если остановочный пункт в сторону микрорайона Владимирский почти готов, то по направлению к Ижевской ещё строится - также с переукладкой подземных сетей.

Если говорить о благоустройстве в масштабах всего города, то остановки - это лишь малая часть проделанной работы. Так, по программе "Городская среда" в Перми новый облик получили 269 дворов. Участие неравнодушных людей сыграло ключевую роль.