Была ли бомба?

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Столь массовой эвакуации в Перми еще не было. Накануне с утра стали поступать сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях города. Уже к обеду отменили занятия во всех школах и двух вузах. Полиция оцепила авто и железнодорожный вокзалы, мэрию и несколько крупных торговых центров. Всего кинологи с собаками за день обследовали 78 учреждений. На улицу срочно вывели почти 10 тысяч человек.

Почту и телеграф на этот раз не тронули. Около 11.00 утра поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в нескольких школах и административных зданиях. Эвакуация началась с учебных заведений.

Из здания мэрии чиновники выходили прямо в разгар совещания. Кто-то даже вещи оставил в кабинетах. Поначалу еще была надежда, что это обычная учебная тревога.

Университетский кампус опустел через час. Здание покинули студенты, преподаватели, сотрудники. Большинство даже после эвакуации оставались в неведении. Для экстренных сообщений все средства хороши. Из зданий все вышли организовано, но здесь надо было освободить всю территорию университета.

Ксения Пунина, начальник отдела общественных связей ПГНИУ: "Наше счастье, что у нас есть радио на территории студгородка, и по радио уже сообщили, что занятия отменяются, и студенты должны покинуть всю территорию университета".

Пермь2

Совсем рядом на Перми-2 пассажирам было совсем не до смеха. Здание вокзала перекрыто людьми в касках и бронежилетах. Работают взрывотехники и кинологи с собаками. Выход и посадка в поезда через живую цепь полицейских.

Если поезда дальнего следования в целом идут по расписанию, проблемы возникают в пригородном сообщении. Опоздание электричек на 15-20 минут считается нормой. Пассажирам только от этого не легче.

Вера Журавлева, Виктор Шурыгин: "Говорят, другим транспортом добирайтесь, а как до Кизела доберешься, там только один транспорт - одна электричка ходит".

кинолог

На автовокзале немного проще, здание также закрыто. Билеты продают в кассах на улице, движение автобусов согласно расписанию.

В итоге во всех школах Перми отменили занятия, эвакуировали два вуза, вокзалы, мэрию, множество зданий торговых и административных центров, всего 78 учреждений. Кинологов с собаками и взрывотехников в такой ситуации приходилось ждать часами. Поступали сообщения о сбоях в работе скорой помощи. В ответ на все у силовых ведомств только один короткий комментарий.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации общественных связей ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "В полицию поступило сообщение о нахождении бесхозных предметов в ряде объектов города. В настоящее время во всех объектах работают сотрудники полиции и других экстренных служб, а также устанавливается личность звонившего".

По последней информации регионального министерства, взрывные устройства так нигде и не обнаружили.

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, в России

Опубликовано: 13.09.2017 в 09:10 в рубрике - Вести Пермь

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