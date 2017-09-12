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← Кросс нации: Бег объединяет всех

UniverCityFEST прошел в пермском педагогическом университете

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фестиваль

Необычный праздник прошёл в эти выходные в пермском педагогическом университете. Здесь совершенно бесплатно можно было потанцевать бальные танцы, научиться плести косы, выучить язык глухонемых, познакомиться с фондом редкой книги университетской библиотеки и много ещё чего. Причём в празднике могли принять участие не только студенты, но и любой желающий, кто решил заглянуть на этот праздник.

Территория UniverCityFEST во дворе Пермского педагогического университета - как огромный кипящий котёл, в котором смешалось всё: мастер-классы, танцы, еда, презентация студенческих отрядов и дополнительных занятий для учащихся.

Этот фестиваль полностью отражает увлечения студентов сегодняшнего дня. Здесь можно было поиграть в интеллектуальные игры, нарисовать свои мысли в технике дудлинг, а проще говоря, это свободное рисование каракулей. А также позаниматься йогой, без неё в наше время никуда, и сделать макияж, заплести косы и создать портрет идеального студента.

Но всё-таки статус образовательных стен обязывает, и на UniverCityFEST можно было не только развлекаться, но и изучить язык жестов, что например, всегда пригодится будущим психологам или воспитателям.

В библиотеке можно было познакомиться с редчайшими книгами, датированными концом 15-го века. Студенческая библиотека обладает уникальным в нашем крае собранием старинных книг, которые в большинстве своём доступны всем студентам.

А еще в фондах библиотеки Пермского педагогического университета находится редкий экземпляр – журнал постановлений и разрешений из канцелярии Пермского губернатора Карла Федоровича Модераха. Здесь собраны документы примерно за один месяц. Датирована эта книга сентябрем 1793 года. Подробно она пока не изучена. Книга ждет своего исследователя. Быть может, это будет первокурсник этого года.

Метки: в Перми, Культура, Общество, Образование

Опубликовано: 12.09.2017 в 17:12 в рубрике - Вести Пермь

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