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Красно-черные против красных

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Пермский «Амкар» уступил столичному ЦСКА в домашнем туре Чемпионата России Премьер-Лиги по футболу. Эмоциональной составляющей матча стал выход команд на стадион в однотонной форме: красной и красно-чёрной, фирменных для ЦСКА и «Амкара». Символически равно игра протекала в первом тайме, «Амкар» надежно оборонялся и даже имел некоторые шансы в атаке. Расстановку сил после перерыва изменил юный воспитанники армейцев Тимур Жималитдинов. Получив роскошный пас от Алана Дзагоева на 52-й минуте, он обыграл голкипера прикамцев Артура Нигматуллина. Последующий затем шанс амкаровцев умело нейтрализовал капитан гостей Игорь Акинфеев. Итог 0:1 в пользу ЦСКА.

Метки: в Перми, Спорт

Опубликовано: 12.09.2017 в 16:06 в рубрике - Вести Пермь

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