Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 11 сентября 2017 г. Главные темы:
-Пермский «Амкар» уступил столичному ЦСКА в домашнем туре Чемпионата России Премьер-Лиги по футболу.
-Знаменитый гроссмейстер Анатолий Карпов провел в Перми сеанс одновременной игры с юными членами сборной Пермского края по шахматам.
-В Перми началась регистрация на Всероссийский день бега "Кросс Наций".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Народный участковый - это звучит гордо
Выборы в цифрах
В Перми открыли японский сад
Дождь и холод фермерам не помеха
Сотрудники ФСБ почтили память Феликса Дзержинского
Глава Прикамья: «Впереди пять лет больших свершений»
Камнерезы создают символ Кунгурской ледяной пещеры
Кадры под ключ: В Перми подписано уникальное пятистороннее соглашение
Пермяки отметили День рождения набережной
«Единая Россия» гордится результатами выборов
Добавить комментарий: