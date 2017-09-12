В Перми проходит массовая эвакуация людей из учебных, торговых и административных зданий. Причиной, по предварительным данным, стали анонимные звонки об угрозе теракта. Всего было массово эвакуировано порядка 6 тысяч человек. В целях безопасности отменены занятия. В первой половине дня были эвакуированы дети и педагоги из школ № 2,9, 31,32, 82, 111, 127, 135, 35 гимназии. С 11.10 до 11.26 в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Организовано проведение обследований зданий оперативными службами МВД, ФСБ и Росгвардии по Пермскому краю.

Взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает.

Неофициально пользователи соцсетей сообщают об эвакуации автовокзала, ПГНИУ, здания администрации Перми и Пермской гордумы, торговых центров "7 Пятниц", "Колизей", жд вокзала Пермь-2.

Аналогичные анонимные звонки о взрывных устройствах поступали в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. МВД и ФСБ России проводятся проверочные мероприятия.