В Перми проходит массовая эвакуация людей
В Перми проходит массовая эвакуация людей из учебных, торговых и административных зданий. Причиной, по предварительным данным, стали анонимные звонки об угрозе теракта. Всего было массово эвакуировано порядка 6 тысяч человек. В целях безопасности отменены занятия. В первой половине дня были эвакуированы дети и педагоги из школ № 2,9, 31,32, 82, 111, 127, 135, 35 гимназии. С 11.10 до 11.26 в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.
Организовано проведение обследований зданий оперативными службами МВД, ФСБ и Росгвардии по Пермскому краю.
Взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает.
Неофициально пользователи соцсетей сообщают об эвакуации автовокзала, ПГНИУ, здания администрации Перми и Пермской гордумы, торговых центров "7 Пятниц", "Колизей", жд вокзала Пермь-2.
Аналогичные анонимные звонки о взрывных устройствах поступали в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. МВД и ФСБ России проводятся проверочные мероприятия.
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