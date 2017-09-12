Народный участковый - это звучит гордо

В Прикамье стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». В отборочном туре принимают участие представители участковых уполномоченных, несущих службу во всех городах, районах, и селах Пермского края. Конкурс проводится в три этапа. Победители каждого определяются большинством голосов, набранных по итогам онлайн голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участковый уполномоченный полиции.