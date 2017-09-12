Народный участковый - это звучит гордо
В Прикамье стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». В отборочном туре принимают участие представители участковых уполномоченных, несущих службу во всех городах, районах, и селах Пермского края. Конкурс проводится в три этапа. Победители каждого определяются большинством голосов, набранных по итогам онлайн голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участковый уполномоченный полиции.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Выборы в цифрах
В Перми открыли японский сад
Дождь и холод фермерам не помеха
Сотрудники ФСБ почтили память Феликса Дзержинского
Глава Прикамья: «Впереди пять лет больших свершений»
Камнерезы создают символ Кунгурской ледяной пещеры
Кадры под ключ: В Перми подписано уникальное пятистороннее соглашение
Пермяки отметили День рождения набережной
«Единая Россия» гордится результатами выборов
Участие в выборах приняли около 850 тысяч жителей края
Добавить комментарий: