Выборы в цифрах
Сколько избирательных участков работало на территории края, сколько человек проголосовали и сколько испортили бюллетеней?
В Прикамье состоялись первые за 17 лет выборы губернатора, впервые выбирали губернатора Пермского края, как субъекта РФ - после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого округа.
В целом по Пермскому краю работали 1840 избирательных участков.
1 971 870 жителей региона были включены в списки избирателей.
Явка избирателей на выборах губернатора в Пермском крае составила 42,51%. Значит, что на выборы пришли более 835 тысяч человек - это количество жителей, к примеру, города Саратова.
19323 бюллетеней были признаны недействительными, т.е. либо не имели пометок вообще, либо были украшены творчеством избирателей, когда выбор определить невозможно, либо пометки стояли в нескольких квадратах.
На фоне соседних регионов Пермский край - с явкой в 42,5% - в лидерах. В Свердловской области этот показатель составил 37,3%, в Удмуртии - 34,55%, в Кировской области - менее 31%.
Кроме того, регион пятый по явке среди всех 16 субъектов РФ, где выбирали губернаторов.
Также параллельно с губернаторскими выборами в территориях Пермского края состоялось несколько муниципальных избирательных кампаний. По данным крайизбиркома, средняя явка на муниципальных выборах составила 53%.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открыли японский сад
Дождь и холод фермерам не помеха
Сотрудники ФСБ почтили память Феликса Дзержинского
Глава Прикамья: «Впереди пять лет больших свершений»
Камнерезы создают символ Кунгурской ледяной пещеры
Кадры под ключ: В Перми подписано уникальное пятистороннее соглашение
Пермяки отметили День рождения набережной
«Единая Россия» гордится результатами выборов
Участие в выборах приняли около 850 тысяч жителей края
Максим Решетников: «Плох тот губернатор, который денег у президента на инфраструктуру не попросит»
Добавить комментарий: