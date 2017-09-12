Выборы в цифрах

Сколько избирательных участков работало на территории края, сколько человек проголосовали и сколько испортили бюллетеней?

В Прикамье состоялись первые за 17 лет выборы губернатора, впервые выбирали губернатора Пермского края, как субъекта РФ - после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого округа.

В целом по Пермскому краю работали 1840 избирательных участков.

1 971 870 жителей региона были включены в списки избирателей.

Явка избирателей на выборах губернатора в Пермском крае составила 42,51%. Значит, что на выборы пришли более 835 тысяч человек - это количество жителей, к примеру, города Саратова.

19323 бюллетеней были признаны недействительными, т.е. либо не имели пометок вообще, либо были украшены творчеством избирателей, когда выбор определить невозможно, либо пометки стояли в нескольких квадратах.

На фоне соседних регионов Пермский край - с явкой в 42,5% - в лидерах. В Свердловской области этот показатель составил 37,3%, в Удмуртии - 34,55%, в Кировской области - менее 31%.

Кроме того, регион пятый по явке среди всех 16 субъектов РФ, где выбирали губернаторов.

Также параллельно с губернаторскими выборами в территориях Пермского края состоялось несколько муниципальных избирательных кампаний. По данным крайизбиркома, средняя явка на муниципальных выборах составила 53%.