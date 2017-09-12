В Перми открыли японский сад

Дождь не испортил открытие японского сада в гимназии №2. С 2010 года учебное заведение занимается углубленным изучением восточных языков, и сад призван помочь в понимании особой японской культуры. Каменный ручей здесь соседствует с деревянными мостиками и фонарями, которые вечером создают непередаваемую атмосферу. Расположение каждого камня символично, да и небольшие растения старались подбирать исходя из общей гармонии. Искусство создания японских садов берет свое начало еще в 8 веке.

Людмила Суханова, директор гимназии №2 г. Перми, отмечает: "Жизнь нас заставляет не просто писать иероглифы, не просто изучать философию и культуру японского языка, нужно и на практике это сделать. Поэтому без японского сада не прожить эту ситуацию. Нужно на практике посмотреть, увидеть, почувствовать. Думаю, это будет место, где ребята будут с удовольствием размышлять, настраиваться и это будет любимое место для всех".