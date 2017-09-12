Накануне в Перми открылись ярмарки сельхозпроизводителей. Овощи, грибы и ягоды – все продают со скидками и хорошим настроением.

Дождь и холод фермерам не помеха. По всему городу проходят сельскохозяйственные ярмарки, где можно купить свеклу, картошку, морковь, капусту. Рядышком коллеги из Кудымкара привезли ягоды и грибы.

Погода этим летом была не особо удачная. Поэтому люди приходят и запасаются овощами. Дождик продолжает моросить, фермерская продукция продолжает расходиться. Капуста, кабачки, зелень, огурцы, яблоки, чеснок.

Такие мероприятия среди пермяков популярны. Поэтому и сельхозярмарки проводятся в краевом центре регулярно. Сегодня их по всему городу несколько десятков. В следующий раз, когда фермеры развернут свои шатры, найдутся и покупатели.