Сотрудники ФСБ почтили память Феликса Дзержинского

В Перми в честь 140-летней годовщины со дня рождения Феликса Дзержинского сотрудники краевого управления ФСБ возложили цветы и венки к его бюсту. Феликс Эдмундович считается создателем службы государственной безопасности. 20 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров принял решение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Председателем ВЧК тогда назначили Дзержинского.

Юрий Верхоланцев, председатель Пермского краевого совета ветеранов ФСБ: "Тогда Феликс Эдмундович он занят был промышленностью, он был занят созданием государства, и ему как бы в довесок поручили этим заниматься, но он справился с этой задачей, и мы до сих пор это помним, чтим".