Кадры под ключ: В Перми подписано уникальное пятистороннее соглашение

В Перми подписано пятистороннее соглашение между городским департаментом образования, Государственным педагогическим университетом, предприятием «Протон-ПМ», школой №129 и гимназией №31. Механизм взаимодействия будет строиться таким образом: школа делает заявку на необходимых преподавателей, параллельно выступая площадкой для наставничества. Далее успешным старшекурсникам предложат пройти конкурсный отбор, по итогам которого с ними заключат многосторонний договор. Студенты продолжат обучение уже по индивидуальным учебным планам, максимально ориентированным на практику, стимулирование навыков командной работы, умение создавать новые образовательные продукты. При этом упор будет сделан на технические специальности.

В свою очередь подшефное предприятие покажет школьникам производство, расскажет, какие специалисты ему будут необходимы и в будущем предоставит рабочие места. Будущим педагогам окажут социальную поддержку. Ей могут стать - добавка к стипендии, оплата перевозок и предоставление жилья на льготных условиях.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: "Мы готовы этим будущим преподавателям предоставлять арендное жилье в тех домах, которые мы собираемся строить. Уже фактически к 2021 году основная часть производства должна быть переведена в поселок Новые Ляды. Это порядка 1000 рабочих мест, 1000 человек, 1000 квартир".