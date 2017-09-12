Пермяки отметили День рождения набережной

Дождь, ветер и холод не помешали празднованию Дня рождения набережной в Перми. Начавшийся накануне концерт с участием звезд российской эстрады закончился уже ночью. В завершении был салют.

Кому погода отметить день набережной не помешала точно, так это детям. Площадка мыльных пузырей, цирковая пользовались особым спросом. Ходулисты тоже впечатлили. Ветер помогал надувать гигантские шары.

Удивили ребята из города-побратима Перми - немецкого Дуйсбурга. Вместе с пермскими танцовщиками они работают в технологии Motion capture (захват движения). В этой технике почти полностью снят известный фильм «Аватар», специальные датчики закреплены на теле танцовщика, он танцует на сцене, а на большом экране электронный человек воспроизводит все движения.

На набережной установили сразу несколько сцен. На одной играли электронную музыку, на другой современную популярную. На третьей - классическую. В сопровождении камерного оркестра зрители наблюдали за парусной регатой.

Закончить кусочек набережной от спуска до моста должны к 30 ноября. Сейчас идут работы по установке смотровых балконов. Пермской набережной символически исполнился ровно год.

Про погоду шутили многие гости праздника. В том числе Олег Газманов, концерт которого стал ярким финалом «Дней Москвы в Пермском крае». Столице в выходные исполнилось 870 лет.

Прийти на день рождения набережной, равно как и на выступление диджея Смэша на эспланаду, дождь в итоге не помешал. Пермяки доставали зонтики, но не расходились.

Закончился праздник фейерверком, который уже по традиции собравшиеся снимали на телефоны.