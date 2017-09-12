Камнерезы создают символ Кунгурской ледяной пещеры

В Кунгуре начали создавать новый символ знаменитой на весь мир ледяной пещеры. В конкурсе участвуют 8 скульпторов. Каждый из них за неделю должен сотворить свою композицию.

Каменной пыли очень много, поэтому обязательная часть экипировки - респиратор.



На площадке около Кунгурской ледяной пещеры работает восемь команд из разных городов, две команды парные, и шесть скульпторов творят в одиночку. Творческая задача - создать символ пещеры, который и будет использоваться. Они уже были, но пока неофициально.

Андрей Кобелев, организатор фестиваля: "Символом Кунгурской ледяной пещеры была черепаха, летучая мышь и рачок крангоникс".

Идея появилась ещё весной, рассказали организаторы - до этого собирали скульпторов зимой, они работали со льдом. Сейчас решили добавить в интерьер парка скульптуры, которые не растают и украсят пространство.

Берёшь и отсекаешь всё лишнее, как сказал однажды классик. И это надо делать умеючи, с чувством, толком, расстановкой, поэтому участникам на работу даётся пять дней.

У Олега Павловича любимый инструмент, чтобы отсекать лишнее - болгарка, очень удобно рассказал молодой человек. Он намерен предложить Кунгурской ледяной пещере её духа.



Работают мастера с известняком, материал удобный, не особо твёрдый, не совсем мягкий - опять же добывается недалеко. Тут же рядом с фестивальной площадки можно изучить, что можно сделать из камня, причём при цветовом разнообразии - исходный материал один - это ангидрит.

На первом этапе было подано полтора десятка эскизов, для фестиваля отобрали восемь. Начало вполне удачное, считают организаторы, так что вполне возможно, что мероприятием станет ежегодным.