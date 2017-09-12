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← Участие в выборах приняли около 850 тысяч жителей края

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«Единая Россия» гордится результатами выборов

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результаты единого дня голосования

Итоги дня голосования подвели в региональном отделении партии «Единая Россия». Помимо губернатора жители 64 территорий Прикамья 10 сентября выбирали депутатов в местные думы и земские собрания. Всего 515 мандатов. Предварительные результаты следующие. 392 места заняли выдвиженцы партии «Единая Россия», 39 - КПРФ, 12 - «Справедливая Россия», 6 - ЛДПР, 66 - самовыдвиженцы. Заявлено, что наиболее напряженными получились кампании в Губахе, Лысьве, Суксуне, Красновишерске и Октябрьском. Тем не менее, серьезных нарушений выявлено не было.

Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края: "Результат, который мы получили, в истории регионального отделения такого не было, в прошлом году у нас процент был около 63, то есть из всех, кого мы выдвинули, 63 процента наши победили, в этом году у нас результат 76 процентов. Мы этим результатом гордимся".

Заявлено, что явка на выборы в этом году оказалась выше, в среднем на пять процентов. В штабе «Единой России» говорят - свою роль сыграли партийные проекты и проекты, поддержанные единороссами. Наиболее яркий пример - программа благоустройства придомовых территорий, инициированная партией власти.

Метки: в Пермском крае, Власть, Выборы

Опубликовано: 12.09.2017 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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