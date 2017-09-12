Участие в выборах приняли около 850 тысяч жителей края

Стали известны результаты выборов губернатора Пермского края. По предварительным итогам обработки 100% бюллетеней победу в первом туре одержал Максим Решетников. За него отдали свои голоса 82% жителей Прикамья, пришедших 10 сентября на участки. Второе место досталось Ирине Филатовой – у нее чуть больше 7%, дальше идут Олег Постников – 3,75%, Владимир Аликин – 2,81%, замыкает пятерку кандидатов Андрей Степанов – 1,5% голосов. Явка составила 42,5%. То есть участие в выборах приняли около 850 тысяч человек.

При этом голосовали в территориях края и отдельных районах города Перми по-разному. Так, в столице Прикамья самыми активными оказались жители центра. В Ленинском районе явка составила почти 45%. Далее идет Индустриальный с цифрой чуть более 40%. В аутсайдерах Кировский и Свердловский районы. Здесь явка не достигла и 36%.

На фоне соседних регионов Пермский край с явкой в 42,5% в лидерах. В Свердловской области этот показатель составил 37,3%, в Удмуртии – 34,55%, в Кировской области – менее 31%.