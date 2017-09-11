Наталья Осипова станцует в «Щелкунчике»

В Перми завершился визит звезды мирового уровня Натальи Осиповой. Прима-балерина Лондонского королевского театра подписала контракт с Пермским театром оперы и балета, теперь ее можно увидеть в лучших постановках и здесь.

Это уже третий выход Натальи Осиповой на пермскую сцену. Впервые зритель увидел знаменитую балерину в роли Джульетты в прошлом году, потом была Жар-птица и вот теперь Жизель, но уже в новом статусе. Наряду с Лондонским она уже прима-балерина Пермского театра оперы и балета.

Партию Жизели Наталья танцует уже почти 20 лет. Это любимая роль балерины, но с каждым выходом на сцену она волнуется еще больше.

Изменение статуса повлекло за собой и изменения в образе жизни балерины, конечно, жить в Перми постоянно она не станет, но с городом поближе Наталья решила познакомиться. В плотном графике у балерины нашлось время посетить нашу телекомпанию и рассказать о том, почему она решила танцевать в Перми.

Наталья Осипова, прима-балерина Пермского театра оперы и балета: "Изначально это было мое желание приехать. Потому что здесь идет удивительный спектакль «Ромео и Джульетта». Это один из моих любимых спектаклей. И мне очень хотелось его станцевать".

Уже после Наталью с нетерпением ждали юные балерины Пермского хореографического училища. Так как сейчас только начало учебного сезона и девушки только начинают входить в форму, Наталья первым делом попросила у девочек сильно не напрягаться, чтобы не получить травму. А после дала несколько советов начинающим танцовщицам.

Для учащихся хореографического училища эти встречи как глоток свежего воздуха. Именно в эти моменты можно получить советы от знаменитости, а главное, такие занятия придают больше уверенности в собственных силах - для того чтобы заниматься и танцевать ещё лучше.

Следующий балет в исполнении Натальи Осиповой будет «Щелкунчик» в редакции Алексея Мирошниченко. Партию Маши Наталья и Алексей репетируют уже сейчас. А премьера как обычно к новому году.