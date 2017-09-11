Главное - быстро бегать и метко стрелять

Стрельба на пермском полигоне. Третий год подряд Пермский край становится спортивной ареной для сотрудников правоохранительных и силовых структур России. Люди, от которых зависит безопасность граждан, должны быстро бегать и метко стрелять.

Во время инструктажа и судейских оперативок особое внимание уделяется моменту безопасности. На дистанциях и стрельбище участники имеют дело с пистолетом Макарова. Орудие серьёзное, боевое.

Профпригодность своих сотрудников в рамках Чемпионата центрального совета «Динамо» доказывают 32 команды региональных министерств и ведомств. Порядка 200 человек, в чьи обязанности входит обеспечивать безопасность граждан.

Светлана Лаптева, преподаватель цикла кинологической службы (г. Тула): "Для каждого сотрудника очень важно - то, что он умеет бегать и умеет стрелять. Догнать сотрудника - это раз. Применить оружие - это два. Т.е. быть более подготовленным и данные соревнования выявляют лучшие наши навыки. Кому над чем работать, к чему стремиться".

Первая дисциплина - зрелищный служебный биатлон. Мужчины и женщины стартуют на дистанцию 3000 метров. Через каждый километр - огневой рубеж и пять патронов в обойме. Продолжатся соревнования легкоатлетической эстафетой 4 по 1,5 тысячи метров. После неё подсчитают все результаты и объявят чемпионов этого года.

Если что отличает сотрудников правоохранительных органов от гражданских спортсменов, так это сознательная дисциплина в отношении оружия. К сожалению, применять его им приходится и в реальной жизни.