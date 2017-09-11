Зодчий: В Перми открылась выставка Владислава Грачёва

На стыке двух потоков. В Перми открылась выставка художника из Костромы Владислава Грачёва. Это имя для пермского зрителя новое, первооткрывателем его творчества стали известный фотограф Анатолий Малиновский и галерея Марис-Арт, где и открылась выставка его работ.

Имя автора представленных на этой выставке работ новое для Перми. Владислав Михайлович Грачёв родился и жил в Костроме. Талантливый и независимый человек оставил очень интересные и сложные, многослойные произведения искусства. Первооткрывателями творчества этого художника стали известный пермский фотограф Анатолий Малиновский.

Это видно в его работах, сквозь абстракцию почти в каждой проступают женские или мужские образы. Свои картины он писал подолгу, иногда мог возвращаться к ним спустя многие годы и что-то доделывать. А иногда он снимал верхний слой картона и дополнял её другими красками. Как будто строил её заново. Именно поэтому выставка названа «Зодчий».

В этом плане очень вдохновляли его стены разрушенных храмов. По этому поводу сам художник говорил так: «Свою задачу вижу в том, чтобы, не разрушая пластического силуэта остатка фигур, и всей фрески в целом найти продолжение её эстетической духовности».

Кроме того, при жизни художник оставил огромное количество афоризмов, связанных с живописью. Один из них звучит так: «Задача художника номер один - написать работу, не имеющую словесного выражения».